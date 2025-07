Aprica regno del downhill. Parola di campione:: "Un percorso tosto"

Gran successo per la tappa dell’Ixs European Cup, uno dei circuiti più prestigiosi al mondo, che ha visto la partecipazione dei migliori atleti internazionali sulla rinnovata pista Magnolta di Aprica. Evento affiancato dalla terza prova di Coppa Italia e dal Trofeo Regione Lombardia. Pista promossa dai concorrenti che hanno animato la località turistica nel weekend. Gradito ospite, a seguito del figlio Tommaso che si è distinto nella gara centrando un buonissimo risultato, è stato il campionissimo di sci alpino Giorgio Rocca. "Aprica è promossa in pieno – ha detto –: ha organizzato una bellissima gara, su un percorso tosto. Questi eventi sono importantissimi per la promozione del territorio: è arrivata gente da tutta Europa, Australia e altre parti del mondo. Persone che probabilmente non sarebbero mai state in Valtellina, se non ci fosse stato un evento di tale portata. Dovremo essere bravi a farlo anche con l’evento olimpico del 2026: richiamare tanti da tutto il globo e catturarli mostrando il meglio della Valtellina e dando servizi all’altezza. Riguardo alla gara di Aprica, spero non rimanga una meteora: per avere qui questi ragazzi, impegnati in una disciplina adrenalinica quanto una libera sulla Stelvio,si dovrà pensare a lasciare una pista fissa di alto livello e difficoltà e a crearne altre per chi si accosta a questa specialità".

Anche il figlio Tommaso ringrazia la località "per avermi ospitato alcuni giorni e avermi permesso di prendere confidenza con la pista, che è molto bella: i primi giorni sembrava più semplice, poi man mano che passavamo sul tracciato si è fatta sempre più difficile. È molto tecnica, ogni errore lo paghi a carissimo prezzo. A me piacciono moltissimo le piste così, sabbiose e tecniche".

Aprica promette scintille per il futuro. "È stata una gran bella competizione, tutto è filato liscio – dice Alessandro Damiani, assessore allo Sport –. Ringraziamo tutti i volontari, che si sono prodigati per organizzare al meglio la gara: senza di loro non saremmo mai riusciti. Stiamo già pensando a organizzare una gara di livello pari o superiore la prossima estate. Intanto lasceremo aperti i sentieri downhill per gli appassionati e a inizio settembre avremo l’appuntamento con il regionale di enduro e di downhill. Ringrazio marshall e volontari".