Sport, inclusione, solidarietà. La Energy2Run fa centro. Nuovo record di partecipanti

La Energy2Run fa ancora centro. Un’ondata di entusiasmo ai Laghi di Cancano, nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, in una giornata di fine estate da cartolina, con sole e temperatura perfetta. La Energy2Run ha colpito di nuovo nel segno confermandosi un evento di straordinario successo a 2000 metri di altezza suggellato dal nuovo record di partecipanti: 550 gli atleti al via, 80 in più rispetto allo scorso anno.

La gara competitiva è stata vinta da un fenomenale Daniele Molatore (Santi Nuova Olonio) davanti a Luca Cantoni, il vincitore della scorsa edizione, e Massimiliano Zanaboni. Tra le donne, grande prestazione di Beatrice Besseghini (Atletica Alta Valtellina) che ha preceduto Pamela Monzani (Runners Bergamo) e Merylin Mazzotta (Sempredicorsa). Notevole anche la partecipazione alla Short Run non competitiva.

Grande emozione ha suscitato l’impresa dell’atleta paralimpico Gianni Sasso che per la seconda volta ha preso parte alla Energy2Run con le sue inseparabili stampelle: quest’anno si è cimentato nella prova competitiva. Un gesto di straordinario valore sportivo e umano, finalizzato a raccogliere fondi per i bambini di Sport Senza Frontiere, attraverso la Rete del Dono. Al suo fianco un altro campione paralimpico e triatleta della Nazionale Italiana, Giovanni Achenza, che ha condiviso la gara in diretta.

"Siamo davvero entusiasti del successo di questa fantastica edizione che ha visto protagonisti tantissimi volti nuovi – ha commentato Daniele Trabucchi, presidente di Pro loco Valdidentro –. Un risultato davvero incredibile reso possibile grazie al lavoro instancabile dei numerosi collaboratori e volontari, molti giovanissimi, a cui va il nostro più grande ringraziamento".

