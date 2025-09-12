Sagra dei Crotti, ancora verso il tutto esaurito

La Sagra dei Crotti al rush finale. Archiviato con successo il primo, Chiavenna si prepara a vivere il secondo e conclusivo weekend, sabato 13 e domenica 14, della 65ª edizione della Sagra dei Crotti, il più importante e il più rappresentativo tra gli eventi organizzati nella città del Bitto. Promosso dalla Pro Chiavenna con il Comune, sostenuto da enti pubblici e sponsor privati, con il supporto del Consorzio turistico Valchiavenna, la kermesse richiama migliaia di partecipanti, in larga parte provenienti da fuori provincia. Negli anni la Sagra si è affermata quale vetrina per Chiavenna, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche, sotto l’insegna dei crotti e nello spirito della convivialità. Sabato e domenica scorsi si è registrato il tutto esaurito, a cui si ambisce, tempo permettendo, anche per il prossimo fine settimana.

"Meglio di così non potevamo iniziare – sottolinea Marco Della Bella, che coordina il gruppo nella Pro Chiavenna impegnato nell’organizzazione –: al di là del tutto esaurito, sabato e domenica scorsi abbiamo incontrato persone molto soddisfatte per l’esperienza vissuta". Tanti i partecipanti provenienti dalla Svizzera e da fuori regione. Oltre al sold out dei percorsi di Andèm a Cròt, i gestori dei crotti privati hanno accolto molte persone. Successo anche per le attività rivolte ai bambini e l’animazione serale. "Il ringraziamento va a tutti i volontari, straordinari nel loro impegno, che hanno garantito una perfetta organizzazione: tutto si è svolto al meglio". Da domani si ricomincia per una due giorni intensa conclusiva. Crotteggiando, il percorso trekking in nove tappe, risulta al completo. Ma le possibilità per vivere la Sagra dei Crotti rimangono molte: sul sito sagradeicrotti.it si possono acquistare i pass, trovare i recapiti dei sei crotti privati aperti e consultare il programma.

F.D’E.