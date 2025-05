Sfilano podisti e ciclisti. Salite chiuse alle auto

Passi chiusi al traffico e a disposizione di ciclisti e podisti: è ormai tempo di Enjoy Stelvio Valtellina. La salita a Campo Moro e quella sul Passo San Marco sono i primi protagonisti di Enjoy Stelvio Valtellina, l’ormai collaudata e apprezzata iniziativa che permette a ciclisti ed escursionisti di vivere alcune iconiche strade alpine senza la presenza di veicoli a motore. La prima tappa è in programma in Valmalenco, sulla salita che dalla località Pradasc a Lanzada porta a Campo Moro e che sarà chiusa al traffico per l’occasione domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Sabato 31 maggio sarà la volta del Passo San Marco con la chiusura di entrambi i versanti: da Albaredo per San Marco e da Mezzoldo, in provincia di Bergamo, dalle 9 alle 13.

Queste due date si inseriscono nella settimana di grande ciclismo in Valtellina, con il passaggio del Giro d’Italia previsto rispettivamente il 28 maggio (Bormio tappa di arrivo della 18^ tappa della corsa rosa) e il 29 maggio (Morbegno sede di partenza della 19^ tappa). Le suggestive gallerie che conducono a Campo Moro, unitamente agli splendidi paesaggi circostanti, non saranno gli unici compagni di salita per ciclisti ed escursionisti.

Sono infatti previsti nell’arco della giornata numerosi servizi e attività per adulti e bambini. "Riproporre la manifestazione in questo modo ci permette di continuare a promuovere concretamente il nostro territorio con attività di sensibilizzazione e conoscenza sulle opportunità legate alla mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità della vita – commenta Marco Negrini, sindaco di Lanzada –. Nella sua dinamicità, ci permette di ridisegnare un territorio". Le altre date di Enjoy Stelvio Valtellina sono disponibili sul sito internet www.valtellina.it.

F.D’E.