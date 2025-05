Ladro d’auto scappa all’alt dei carabinieri e cerca di investirli. Subito arrestato

Classe 1993, originario dell’Alta Valle, è finito in carcere a Sondrio per resistenza e furto aggravato. L’altro pomeriggio i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un ladro, il cui furto era stato denunciato alla Stazione di Sondalo. I militari della Compagnia di Tirano hanno localizzato il veicolo a Bormio, dove gli hanno intimato l’alt. Il ladro non solo non si è fermato, ma ha pure tentato di investire i militari per darsi alla fuga. È stato subito rintracciato e arrestato.