Rogo all’impianto. La situazione è sotto controllo

Nell’impianto A2A di Cedrasco la situazione è sotto controllo e presto tutto tornerà alla normalità. Nella serata di giovedì infatti i vigili del fuoco di Sondrio, chiamati in mattinata e operativi per tutta la giornata, sono riusciti a domare il principio d’incendio scoppiato nell’impianto a pochi chilometri di distanza dal capoluogo di provincia valtellinese, nel termovalorizzatore di rifiuti urbani (Tmb) che tratta la frazione organica di umido e verde urbano attraverso un processo di bioessicazione per produrre combustibile da avviare ad altri impianti e biomasse.

"I vigili del fuoco, immediatamente accorsi sul luogo e contattati dal personale A2A che ha garantito un primo intervento hanno completato le attività di spegnimento – si legge nella nota di A2A emessa l’altra sera – L’incendio ha interessato esclusivamente rifiuti urbani indifferenziati di origine domestica. Si precisa inoltre che il sito non tratta rifiuti pericolosi e non vi è stata alcuna conseguenza per il personale dell’impianto. In collaborazione con gli enti preposti sono in corso tutte le rilevazioni del caso per stabilire l’origine dell’accaduto". Il servizio pubblico di ritiro dell’indifferenziato non ha subìto interruzioni mentre sono ancora in corso le attività di rimozione delle parti interessate dall’incendio.

F.D.E.