Incendio in via Cervi: "Riaprite le finestre"

"Riaprite le finestre", nessun rischio dopo l’incendio di giovedì sera in un’azienda, la Cmp, in via fratelli Cervi, a Vimodrone. Il Comune ha sciolto la riserva: "Non ci sono sostanze nocive nell’aria", dice il sindaco Dario Veneroni. La precauzione era scattata insieme alle operazioni dei vigili del fuoco per domare le fiamme all’interno del sito dove si trattano rottamai e metalli e si smaltiscono rifiuti industriali. Il rogo avrebbe preso il via proprio da un cumulo di scarti all’interno del perimetro aziendale. La situazione era sembrata più grave di quanto non fosse. Era così stata dichiarata la massima allerta. Rientrata con l’avanzare dell’opera dei pompieri, fino all’esclusione di ogni pericolo per la salute pubblica. Nessuno è rimasto ferito.

Bar.Cal.