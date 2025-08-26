Bps, tre liste per il nuovo consiglio di amministrazione

La Bper presenta le sue liste in vista dell’assemblea dei soci della Banca Popolare di Sondrio. Comincia così la nuova era dell’istituto di credito valtellinese che, pochi mesi fa, ha subito la scalata di Bper, la banca che ha di fatto acquisito la Bps avendo acquisito l’80% di capitale. "In relazione ai punti 1.2), 2) e 3) all’ordine del giorno dell’assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio, prevista per il 15 settembre – si legge in un comunicato di Bps –, relativi al rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione, si informa che sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito aziendale (https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci), tre liste di candidati presentate dall’azionista Bper Banca Spa, titolare di una quota pari all’80,69% del capitale sociale, numerate secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione e corredate della documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto sociale".

La lista numero 1, per l’elezione di cinque amministratori con scadenza in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, è composta da Gabriele Beni (indipendente), Annamaria Massimetti, Silvia Stefini (indipendente), Cristiano Cincotti (indipendente) e Simone Marcucci.

La lista numero 2, per l’elezione di cinque amministratori con scadenza in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, è composta invece da Andrea Casini (indipendente), ex Unicredit, candidato Presidente, Elvio Sonnino, Séverine Mélissa Harmine Neervoort (indipendente), Maria Chiara Malaguti (indipendente) e Pierluigi Molla.

Infine la lista numero 3, quella per l’elezione di cinque amministratori con scadenza in occasione del bilancio al 31 dicembre 2027, è composta da Giuseppe Recchi (indipendente), Alessandra Ruzzu (indipendente), Elena Conforti, Roberto Giay e Stefano Vittorio Kuhn. Nel comunicato la Banca Popolare di Sondrio comunica che "non sono state depositate liste di candidati da parte di altri soggetti".

Fulvio D’Eri