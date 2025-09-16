Sondrio, perseguita la ex rendendo pubbliche foto intime e chat private: scatta l’ammonimento

Sondrio, 16 settembre 2025 – Non accettando la fine della relazione, ha iniziato a perseguitare la ex per convincerla a tornare con lui, fino a quando è stato colpito da un 'ammonimento' emesso dal questore della provincia Sondrio.

E' accaduto a Sondrio a un uomo di 49 anni. Da tempo l'uomo tempestava la ex con telefonate e messaggini, minacciando il suicidio se non fosse tornata con lui. Più volte ha inviato ai familiari della donna alcune sue foto intime e ha condiviso sul web lettere e chat private, affermando che avrebbe smesso soltanto se lei si fosse riavvicinata a lui. E spesso si è appostato sotto casa di lei, scattandole continuamente foto durante le sue attività quotidiane.

L'attività investigativa, condotta dagli agenti della polizia in servizio presso la divisione anticrimine, ha fornito gli elementi necessari per emettere il provvedimento al fine di arginare e prevenire il protrarsi delle condotte vessatorie. All'uomo è stato quindi intimato di rivolgersi ai servizi presenti sul territorio al fine di sottoporsi a un percorso di recupero. E in caso di violazione, qualora dovesse compiere nuovamente condotte ascrivibili agli atti persecutori, sarà denunciato d'ufficio alla competente autorità giudiziaria.