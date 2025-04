Opere idrauliche in sei Comuni. In arrivo oltre 700mila euro

Dalla Regione Lombardia arrivano i soldi per la manutenzione straordinaria di opere idrauliche e il ripristino dei versanti. Questi gli obiettivi degli interventi programmati in sei Comuni, finanziati sul bando regionale "Dissesti", la cui graduatoria è stata resa nota nei giorni scorsi. Beneficiaria del contributo di 718mila euro è la Comunità montana Valtellina di Morbegno che ha presentato il progetto, uno dei 23 ammessi al finanziamento in tutta la Lombardia, che verrà realizzato ad Ardenno, Traona, Morbegno, Mello, Tartano e Talamona.

"Il nostro è un territorio fragile che richiede attenzione e cura costanti - sottolinea il presidente della Cm di Morbegno Maurizio Papini (foto) -, necessita di interventi di manutenzione regolari che spesso i Comuni non sono in grado di sostenere. I finanziamenti regionali ci consentono di mettere in sicurezza versanti e canali e di prevenire i rischi causati da eventi atmosferici straordinari, oggi sempre più frequenti. Dobbiamo essere pronti a contrastarli monitorando il territorio e programmando con perizia gli interventi, secondo una scala di priorità. Per cogliere l’opportunità offerta da questo bando, come ente comprensoriale abbiamo recepito e fatto nostri i progetti che i sei Comuni avevano già candidato su bandi precedenti e che non erano stati finanziati. Abbiamo quindi presentato un unico progetto che è stato premiato anche per la sua strategica valenza sovraccomunale: grazie a questo ingente contributo potremo intervenire in tempi brevi, risolvendo una serie di criticità prima che si trasformino in emergenze. Ringrazio gli uffici per l’ottimo ed efficace lavoro svolto in tempi ristretti".

Tutte le opere dovranno essere realizzate entro l’estate 2026. F.D’E.