Olimpiadi invernali, opportunità di lavoro: in Valtellina 500 posizioni aperte

Sondrio – Addetti e manager per l’assistenza di visitatori e staff, personale per l’help desk, data entry, fotografi e addetti multimedia e tante figure legate alle aziende dell’indotto: hostess, tecnici manutentori, personale di sala e cucina, addetti alla sicurezza e alle pulizie, montatori di ponteggi, personale alle casse, operatori logistici, addetti al supporto clienti e tanto altro.

Un’opportunità lavorativa straordinaria per chi desideri essere parte dei Giochi olimpici: delle 4.500 figure che si cercano tra Milano, Cortina e Anterselva, Valtellina e Val di Fiemme per Fondazione Milano Cortina 2026, sono ben 500 le posizioni aperte in provincia di Sondrio, con una varietà di ruoli, livelli di qualifica ed esperienza richiesti. Della selezione si occupa la talent company Randstad, che ha organizzato un Recruiting day nazionale, il 28 maggio, in tutte le 270 filiali, tra cui quelle di Sondrio e Bormio. Un appuntamento con accesso libero, senza prenotazione, aperto alle persone alla ricerca di un impiego.

Marco Ceresa, ad Randstad Italia

“I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina saranno i più estesi di sempre e offrono molte opportunità di lavoro per tanti profili in diversi settori su territori differenti – dichiara Marco Ceresa, amministatore delegato di Randstad –. Ogni persona, con il proprio ruolo, sarà fondamentale per la riuscita della manifestazione. Sono migliaia le offerte di lavoro disponibili e altre se ne aggiungeranno, con l’opportunità di vivere un’esperienza unica e acquisire competenze preziose spendibili lungo tutta la carriera professionale”.