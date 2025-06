Grosio, incendio in un’autofficina: danni ingenti. Ipotesi dolosa

Grosio (Sondrio), 29 giugno 2025 – Un incendio è divampato, nella notte tra sabato e domenica, in un'autofficina a Grosio, in Valtellina.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Tirano con i volontari della stessa cittadina al confine con la Svizzera e i volontari di Grosotto sono stati impegnati dalle 4,30 alle 7,30 per domare le fiamme.

Ingenti i danni: due carroattrezzi distrutti, un furgoncino Iveco Daily e una Toyota, ed uno danneggiato, un Isuzu pick up.

Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri di Tirano, guidati dal capitano Riccardo Angeletti, che stanno cercando di risalire alle cause del rogo, di cui si sospetta la matrice dolosa. L’area è stata posta sotto sequestro e si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza presenti in zona alla ricerca di elementi che possano ricondurre all’origine dell’incendio.