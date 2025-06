Va a funghi, scivola e muore. Il corpo trovato dagli amici

(Lecco)Sergio è morto mentre stava cercando funghi. è precipitato per una trentina di metri, senza possibilità di scampo. La tragedia si è consumata ieri, nei boschi della Crandola, in Valsassina. Sergio Radaelli aveva 55 anni e abitava ad Arosio. Un déjà vu: in quegli stessi boschi solo due settimane prima aveva già perso la vita Marco Panzeri, cuoco di 33 anni di Valgreghentino, anche lui un fungaiolo.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando Sergio, proprio come Marco due domenica prima, non è arrivato al punto di ritrovo concordato con gli amici, con cui si era messo in marcia in mattinata di buon’ora, ma da cui si chi si era separato per battere una zona più ampia. Sergio non rispondeva nemmeno al cellulare, sempre proprio come Marco.

Per cercare Sergio sono stati mobilitati i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone, i vigili del fuoco della squadra Saf specialisti in interventi speleo alpino fluviali, ma anche i soccorritori dell’eliambulanza di Como con a bordo piloti, medico, infermiere e un tecnico di elisoccorso che è anche un tecnico del Soccorso alpino, e i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco decollati in elicottero dalla loro balse all’aeroporto di Malpensa per una perlustrazione aerea. A trovare Sergio, esanime, a metà pomeriggio, sono stati però i suoi amici.

Era ai piedi di un salto di roccia di una trentina di metri almeno, sotto i Piani delle Betulle, a qualche centinaio di metri di distanza da dove appena 14 giorni prima aveva perso la vita Marco. Il medico dell’eliambulanza ha accertato e constato la morte di Sergio, senza nemmeno poter provare a rianimarlo, perché morto da alcuni ore, probabilmente ucciso sul colpo dalla caduta in base ai gravi traumi riscontrati. I tecnici del Soccorso alpino insieme ai vigili del fuoco, una volta ricevuta l’autorizzazione alla rimozione della salma dal magistrato di turno, hanno recuperato il corpo di Sergio e lo hanno trasferito a valle con l’elicottero dei Draghi lombardi. "Meglio non andare mai da soli a cercare funghi, ma in coppia, evitando di separarsi, o almeno che si resti a portata di vista – aveva ricordato all’indomani della morte di Marco, Alessandro Spada, capostazione del Soccorso alpino della Valsassina -. E poi prudenza, non esagerare: si tratta solamente di funghi per i quali non vale la pena rischiare la vita".