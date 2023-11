Come sta Nicole Del Curto investita a Bali. L’amica Alessandra Somensi: “Niki è sveglia”

“Niki è sveglia, dice ciao. Si sta riprendendo piano piano, ha tanto male però è tranquilla e ha passato la notte. È stabile, non ha lesioni all’interno ha solo tante fratture e tra poco faremo l’operazione”. La voce di Alessandra Somensi è allegra, di fianco a lei c’è Nicole Del Curto, “Niki”, la ragazza di 22 anni della Valchiavenna ricoverata a Bali, in Indonesia, dopo essere stata investita da un’auto.

Dopo il grave incidente, Alessandra ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe – raggiungibile a questo link – riuscendo a raccogliere più di 110 mila euro. La sanità indonesiana è a pagamento e la ventiduenne ha subito diverse lesioni.

Tutti quei fondi che verranno usati, spiega nelle storie l’amica, “per coprire i primi due interventi di maxillo-facciale visto che dovrà ricostruire zigomi, fronte, naso, mento e la cosa più importante è la mandibola. Che sarà il più difficile perché ci sono dei nervi. Successivo a quello farà l’intervento al braccio che è una frattura scomposta in tre parti".

Al momento, Niki è ricoverata in terapia intensiva in attesa del primo intervento chirurgico, che durerà circa 15-20 ore e dovrebbe iniziare domani 21 novembre nel primo pomeriggio. Doveva iniziare alle 4 di mattina ma, ha spiegato Alessandra, “Niki ha l’emoglobina bassa e sta facendo delle trasfusioni di sangue”.

“Noi non sappiamo più come ringraziarvi per le donazioni che avete fatto”, continua l’amica. “La storia è diventata virale. Ringrazio anche tutti i ragazzi, genitori, zie, tutti i comuni della Valchiavenna, tutti voi”.

"Non ho parole – dice in un’altra storia – per descrivere come mi sento. Pensavo di non raccogliere neanche mille euro. Mi sentivo impotente. Grazie ad ognuno di voi, ogni singolo ha contribuito a salvare la Niki. Le ho letto alcuni dei vostri messaggi e si è commossa. Grazie anche da parte sua, dalla sua famiglia con la quale sono in contatto, mamma Patrizia e papà Raffaele stanno arrivando, il fratello Luca è quasi qua”.