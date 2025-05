Foglio di via obbligatorio per un trentacinquenne dopo la resistenza agli uomini dell’Arma

Foglio di via obbligatorio per un uomo di 35 anni, italiano residente in provincia, gravato da numerosi precedenti penali e di Polizia e già destinatario di un provvedimento di ammonimento per stalking, che nei mesi scorsi si è reso responsabile di resistenza nei confronti dei carabinieri del Comando Stazione di Livigno. Il personale dell’Arma era intervenuto poiché era stata segnalata una persona senza scarpe sdraiata per strada. Nei giorni precedenti si era pure denudato in centro.