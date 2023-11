Nicole Del Curto: il lavoro in Valchiavenna, poi la vacanza e il dramma a Bali. Per aiutarla raccolti già 70mila euro

Chiavenna (Sondrio) – In queste ore in molti hanno scoperto la difficile situazione della giovane Nicole Del Curto, 22 anni, di Chiavenna, vittima di un grave incidente a Bali, in Indonesia. Per i familiari, sono momenti di grande ansia. "In accordo con la sua famiglia - scrive sulla sua pagina social il sindaco della cittadina al confine con la Svizzera, Luca Della Bitta – comunico che la ragazza ha avuto un incidente in moto durante la sua permanenza a Bali. Nicole non è in pericolo di vita, ma nei prossimi giorni dovrà essere sottoposta a importanti interventi chirurgici con un costo non ancora quantificato. La sua situazione medica è stabile e lei si trova ricoverata in un Centro medico".

Da quanto è stato possibile apprendere la ragazza, residente in provincia di Sondrio con i genitori e due fratelli, è stata investita da un’auto: ha riportato fratture multiple e scomposte al braccio destro. Multiple fratture al viso: mascella, naso, osso oculare, denti. Il primo cittadino di Chiavenna fa sapere che un’amica di Nicole ha promosso una colletta: "Una raccolta di fondi, avviata da un’amica che si trova con lei, è affidabile e per chi lo desidera può essere un aiuto alla famiglia per sostenere le spese mediche da affrontare nelle prossime settimane. La situazione è seguita direttamente dal Ministero degli Esteri e con il supporto anche del Ministro dell’Economia".

La risposta all’appello è stata molto generosa: in appena tredici ore sono stati raccolti quasi 70mila euro. E si prosegue. "È stata una grande gara di generosità da parte dell’intera popolazione della Valchiavenna - dice Omar Iacomella, sindaco di Piuro –. E tra quanti stanno partecipando all’appello per aiutare la famiglia tantissimi sono giovani, che mettono a disposizione anche con cifre modeste, ma molto significative per lo slancio di solidarietà che attestano". Mamma Patrizia e il papà della giovane, una volta avuta notizia del tragico incidente, hanno lasciato la Valle per mettersi subito in viaggio e raggiungere la 22enne gravemente ferita.

"Nicole Del Curto – ricorda ancora Iacomella – è una brava ragazza. Si è diplomata all’istituto alberghiero “Crotto Caurga“ di Chiavenna e si è data subito da fare per cercare un lavoro. La scorsa estate ha lavorato al nostro chiosco aperto alle cascate dell’Acquafraggia, così come l’anno precedente. Prima ancora è stata occupata al bar Vicini di Chiavenna. Si è fatta apprezzare per la sua elevata professionalità, oltre che gentilezza nei confronti dei clienti". Ora si trovava nella lontana Indonesia in compagnia di un’amica che anche in queste drammatiche ore, successive all’incidente in moto, la sta assistendo da vicino e si tiene in costante contatto con i genitori in comprensibile ansia.

"Finito il lavoro della stagione estiva – prosegue Iacomella – Nicole è partita per il Paese asiatico, al largo delle coste del Sud-Est asiatico continentale, tra gli oceani Indiano e Pacifico, per una vacanza prolungata, per un’affascinante esperienza di vita. Ora tutti, in Valchiavenna, contiamo di avere presto notizie positive sul suo ricovero ospedaliero e sull’esito delle operazioni chirurgiche a cui dovrà essere sottoposta e di poterla riabbracciare presto".