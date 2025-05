Badentàs. I giochi di un tempo

Alla Ponte in Fiore è arrivata la domenica del "Badentàs", l’espressione dialettale che invita a trascorrere tempo di qualità divertendosi e prendendosi cura di sé scelta anche come fil rouge per questa edizione della tradizionale rassegna di primavera, la numero 48 ma anche la prima senza la guida e il tocco inconfondibile di Claudio Franchetti. Oggi a partire dalle 14.30 l’appuntamento è in piazza Luini da dove partirà un vero e proprio viaggio alla scoperta dei giochi di una volta riproposti e spiegati ai bambini attraverso un prezioso momento di condivisione intergenerazionale e di trasmissione delle tradizioni ludiche del passato alle nuove generazioni. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.