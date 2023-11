Nicole Del Curto ricoverata a Bali: toccata quota 3mila donazioni

Chiavenna, 20 novembre 2023 – La campagna di raccolta fondi ha raggiunto l’obiettivo dei centomila euro per far sì che Nicole Del Curto, la 23enne di Chiavenna, in provincia di Sondrio, in ospedale in Indonesia dopo essere stata investita da un’auto, possa operarsi.

“Nicole - scrive sulla piattaforma GoFundMe l’organizzatrice Alessandra Somensi - ha avuto un brutto incidente a Bali, abbiamo seriamente bisogno di aiuto per pagare le spese mediche”. Nello stato asiatico, infatti, le cure si pagano, a maggior ragione se si tratta di persona straniera in questo una turista in vacanza da alcuni mesi con un'amica. Servono molti soldi perché si possa procedere con l’operazione.

“Ha fratture multiple e scomposte al braccio destro - scrive l’amica -. Multiple fratture al viso. Mascella, naso, osso oculare, denti: tutto rotto”. “Abbiamo bisogno di cure e di operazioni che dureranno tanto tempo per salvarla”, continua. Fortunatamente Nicole non sarebbe in pericolo di vita e l’obiettivo di farla tornare a casa, in Valchiavenna, prima possibile è sempre più vicino grazie alla grande solidarietà scatenatasi online: più di tremila donazioni in poche ore. La giovane era in moto quando è stata travolta da un'auto”.

Da accertare, in queste ore, se sia trattato di un investimento ad opera di un "pirata" della strada. La campagna è raggiungibile a questo link.