Fiera cittadina. Da 24 anni una tradizione

Abbigliamento, soprattutto, ma anche caramelle, biancheria, sfiziosità alimentari e le immancabili dimostrazioni dal vivo di utensili per la cucina o la pulizia della casa di fronte alle quali si formano capannelli di curiosi che poi, però, quasi mai procedono all’acquisto. Succede a tutte le fiere, compresa quella di maggio che oggi, giunta alla sua ventiquattresima edizione, colorerà numerose vie del capoluogo per l’occasione saranno chiuse al traffico. Un appuntamento davvero tradizionale per la città che non manca di attirare visitatori anche da altre realtà.