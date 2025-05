Parco delle Orobie, un’indagine per azioni tutte green

Oltre 300 questionari sottoposti a residenti e visitatori, per comprendere il loro legame con il Parco delle Orobie Valtellinesi. Si tratta della prima indagine di questo genere e a condurla è stata Silvia Nova, accompagnatore di media montagna e Guida Parco, per la sua tesi del Master Fauna e human dimension dell’Università degli Studi dell’Insubria. I risultati sono, per certi versi, sorprendenti, e delineano un quadro di conoscenza diffusa, seppure non approfondita, e una percezione che varia a seconda della provenienza. Il Parco delle Orobie Valtellinesi in generale si rivela tra gli intervistati noto per le sue meraviglie naturalistiche e per le opportunità che offre, ma non per le funzioni che svolge a protezione dell’ambiente. Per chi volesse saperne di più, la ricerca "Comunicare la natura" sarà presentata venerdì 9 maggio, alle 20.45, in un incontro pubblico che si svolgerà nella sede di Albosaggia del Parco e che si potrà seguire in streaming. A illustrare i dati saranno proprio Silvia Nova e Filippo Zibordi, project manager e docente del Master. "Mi complimento con Silvia Nova, che ha svolto un anno di Servizio civile presso di noi, per la qualità della sua ricerca che ha prodotto dati di grande interesse, utili a definire le nostre azioni - afferma il presidente Marco Ioli - Le considerazioni espresse dalle persone intervistate e l’analisi che ne è seguita ci sono di grande aiuto".

S.B.