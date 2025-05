Michele Negri, chi è il ciclista morto a 31 anni durante la Granfondo di Bergamo

Cavenago d’Adda (Lodi), 4 maggio 2025 – Aveva appena 31 anni, Michele Negri, il cicloamatore che questa mattina intorno alle 10.30 ha perso la vita in un brutto incidente nel corso della 27esima edizione della BGY Airport Granfondo, la ex Gimondi. Una gara in tre percorsi ad anello, tutti in grado di abbracciare le bellezze della provincia bergamasca, attraversando sei valli (Val Cavallina, Valseriana, Val Serina, Val Brembana, Val Taleggio, Valle Imagna) e ben 37 Comuni. Ma che per il giovane, nato il 17 maggio 1993 a Sant'Angelo Lodigiano e residente a Cavenago d'Adda, ha riservato un tragico finale. L’ipotesi è che abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo in una curva a Berbenno e finendo contro un muro. Inutile l’intervento dell’elisoccorso, Negri non ce l’ha fatta.

Il 31enne era tesserato come cicloamatore Master 1 per il Team MP Filtri, società con sede in via Santa Croce a Milano. Il curriculum ciclistico di Michele di una vera e propria passione per la specialità del. Il suo motto, d’altra parte, era “improbabile non vuol dire impossibile”. La corsa in montagna era il suo forte. Dal 2022 correva con Team MPfiltri e si era tolto qualche sfizio: nel 2022 era stato Vincitore assoluto delle Houte-Route Pirenei con ben tre vittorie di tappa, 2° assoluto alla Gran Fondo Valtidone, 10° assoluto alla Gran Fondo Perini, 10 assoluto alla Gran Fondo Gimondi (la stessa dove ha trovato la morte oggi), 6° assoluto alla Gran Fondo Gavia-Mortirolo, 11° assoluto alla Gran Fondo del Dragone, vicecampione italiano FCI di categoria.

Aveva frequentato il liceo scientifico Giovanni Gandini, poi aveva studiato Management all’Università degli Studi di Pavia e attualmente lavorava come Software Developer Engineer presso NTT DATA Italia.