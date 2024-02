Torna la neve in Valtellina: sciatori e operatori turistici esultano. Quanto durerà? VIDEO

Pioggia in pianura e neve in montagna. Come ampiamente previsto dalle previsioni meteo degli ultimi giorni, l’anticiclone foriero di temperature primaverili è già un ricordo e da giovedì sera l’inverno è tornato tale in Lombardia. Se Milano è alle prese con l’allerta gialla per rischio idrogeologico, in Valtellina da venerdì mattina scendono fiocchi di neve in maniera sempre più insistente, coprendo di un manto bianco le strade e soprattutto le piste da sci che iniziavano a mostrare poco invitanti squarci terrosi. Per la gioia di operatori turistici e sciatori, invece, la stagione sportiva continuerà. Il video sopra ci mostra la nevicata di Madesimo, uno dei tanti centri della Valtellina interessato dalle nevicate e dal turismo da sci.

La nevicata a Madesimo

Pioggia e neve, sgradite a pendolari e automobilisti, rappresentano anche una boccata d’ossigeno per il territorio, in particolar modo la pianura costretta da settimana sotto una stagnate cappa di smog.

Ma andiamo a vedere le previsioni del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì 9 febbraio: giornata grigia, cielo coperto con piogge diffuse, anche abbondanti sulla fascia pedemontana e Prealpi. Rinforzi di vento da scirocco. Sulle Alpi nevicate oltre 1500 m circa con venti moderati o forti meridionali. Visibilità ridotta per foschia. Cime alpine e prealpine avvolte nelle nubi.

Sabato 10 febbraio: ancora cielo coperto con piogge diffuse per tutta la giornata, localmente intense nella notte e al mattino sui rilievi dell’Ossola, Ticino e Verbano. Ventilato da Est-SE. Limite neve tra 1300 e 1600m. Abbondanti accumuli di neve fresca oltre i 2000 m.

Domenica 11 febbraio: molto nuvoloso o coperto con piogge in attenuazione e spostamento verso Est. Nel pomeriggio perlopiù asciutto su Piemonte e Lombardia occidentale con schiarite in serata. Temperature stazionarie, neve oltre 1300-1500 m. Da lunedì invece tornerà il sole.