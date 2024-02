Erve, frana sula Strada provinciale: colpite due auto

Erve (Lecco), 9 febbraio 2024 – Una frana è caduta sulla Sp181 a Erve. I detriti hanno colpito due auto in transito, ma fortunatamente le persone a bordo non sono rimaste ferite. La provinciale è stata temporaneamente chiusa in attesa delle verifiche in corso.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi venerdì 9 febbraio, poco dopo le 14, quando alcuni massi si sono staccati dal versante roccioso che sovrasta la Sp181 appunto, l'unica strada di collegamento diretto con Calolziocorte. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per i primi accertamenti e per la prima messa in sicurezza. Subito dopo sono arrivati i tecnici dell'amministrazione provinciale.

La Strada provinciale di acceso al paese è stata temporaneamente interdetta al transito. Il distacco di alcune rocce è dovuto probabilmente alla pioggia, che ha smosso il terreno già instabile.