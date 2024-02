Meteo Lombardia, “scherzetto” del Ciclone Pulcinella: ombrelli aperti tutto il weekend

Milano, 9 febbraio 2024 – Week-end con l’ombrello aperto. In Lombardia, da oggi e fino alla fine della settimana, è prevista una fase di marcata instabilità, associata ad un flusso in quota che tenderà a disporsi dai quadranti meridionali per l'approfondimento di una vasta struttura depressionaria atlantica che porterà precipitazioni estese a tutta la regione. Lo riporta il bollettino meteo di Arpa Lombardia. A partire da lunedì, prevista tendenza a un parziale probabile miglioramento.

Tutta colpa del ciclone Pulcinella che porta sul Carnevale forti condizioni perturbate con più di 100 mm di pioggia al Nord, venti forti su tutto lo Stivale e abbondanti nevicate sulle Alpi. Anche il mare diventerà molto mosso o agitato, con un peggioramento graduale ad iniziare dalle prossime ore e con l’apice tra venerdì pomeriggio e domenica.

Ma vediamo la situazione in Lombardia nel dettaglio secondo le previsioni di Arpa:

Venerdì 9 febbraio 2024

Molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli o moderate per tutta la giornata; da sparse a diffuse dalla seconda parte della giornata. Limite neve oltre 1400 metri circa, in lieve irregolare abbassamento verso sera attorno a 1100 metri circa. Temperature minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime tra 6 e i 9 gradi, massime tra 8 e 13 gradi.

Sabato 10 febbraio 2024

Nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli o moderate: diffuse nella prima parte della giornata, sparse dal pomeriggio. Neve oltre 1100 metri circa. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. In Pianura minime intorno a 8 gradi, massime intorno a 11 gradi.

Domenica 11 febbraio 2024

Nella prima parte della giornata nuvoloso o molto nuvoloso, quindi nuvolosità in attenuazione da ovest con tendenza a nuvolosità irregolare dal pomeriggio. Precipitazioni fino alla tarda mattina deboli diffuse, quindi deboli sparse, con tendenza all'esaurimento a partire dai settori occidentali. In serata deboli su bassa pianura centro-orientale, residue deboli altrove. Neve oltre 1300 metri. Temperature minime in calo, massime in aumento.

Lunedì 12 febbraio 2024

Nuvoloso con irregolari schiarite in giornata. Possibili deboli precipitazioni, più probabili sui settori orientali. Temperature minime in calo, massime in aumento.

Martedì 13 febbraio 2024