Morbegno, uomo accoltellato nella notte in centro: caccia all’aggressore

Morbegno, 6 aprile 2024 – Regolamento di conti o tentativo di rapina? Un uomo di 35 anni è stato accoltellato da un soggetto che ha dichiarato di non aver mai conosciuto. L'inquietante episodio è avvenuto nella notte a Morbegno, in via Pretorio, nel cuore del centro storico della città del Bitto, intorno alle 2.30.

Sull’accaduto ora indagano i carabinieri del comando provinciale di Sondrio, guidati dal maggiore Marco Issenmann, che sono stati allertati dal 118 quando però l'accoltellatore si era già dato alla macchia.

L’uomo ferito dai fendenti è stato soccorso in codice rosso e, successivamente, trasportato in ospedale a Sondrio dove è stato medicato. La sua vita non sarebbe in pericolo.