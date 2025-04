Vietato rassegnarsi

“Uniti per un lavoro sicuro”: è questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2025. A Milano è il giorno del tradizionale corteo del Primo Maggio, in partenza da Porta Venezia per poi attraversare il cuore della città, fino a piazza della Scala.

Un tema, quello della sicurezza sul lavoro, di "drammatica attualità" visto che nel 2024 - sottolineano i sindacati - nella sola area metropolitana milanese si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36.464 denunce di infortunio (10 al giorno) e 670 denunce di malattia professionale (2 al giorno). Tragedie alle quali non possiamo e non dobbiamo rassegnarci.

In un’epoca in cui la distanza tra reale e virtuale si fa sempre più labile non dobbiamo mai dimenticare che dietro alle notizie che riempiono le cronache cittadine ci sono sono persone in carne e ossa, con i loro sogni spezzati. E che morire o anche “semplicemente” ferirsi non può e non deve essere considerato un “effetto collaterale” del lavoro.