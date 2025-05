Permessi di soggiorno: un open-day in Questura

Per molti stranieri che vivono in Valtellina e Valchiavenna si tratta senz’altro di una data da mandare a memoria: il prossimo 18 maggio, infatti, è prevista un’apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Sondrio per soddisfare l’esigenza di consegnare il permesso di soggiorno a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta per il rilascio o il rinnovo. Gli sportelli saranno aperti dalle 8.30 alle 17 solo ed esclusivamente per il ritiro dei permessi di soggiorno.

Per facilitare un afflusso regolare, è stato stabilito che l’ingresso ai locali della Questura in via Nazario Sauro avverrà seguendo l’ordine alfabetico (cognome) e per fasce orarie: dalle 8.30 alle 13.00, dalla lettera A alla lettera L e dalle 13 alle 17 dalla lettera M alla Z.

Dalla sede della Questura, nel capoluogo valtellinese, si precisa inoltre che chiunque sia impossibilitato a presentarsi nelle rispettive fasce orarie, potrà comunque fare accesso agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione in una fascia oraria diversa al fine di ritirare il permesso di soggiorno.

S.B.