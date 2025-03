Boario, lite di fronte al centro commerciale finisce nel sangue: giovane accoltellato, ferito gravemente al collo

Boario (Brescia), 17 marzo 2025 - Una lite è nuovamente sfociata in un accoltellamento nella serata di oggi, lunedì, 17 marzo. Dopo l'episodio di Gardone Valtrompia, dove giovedì scorso un giovane è stato ferito da un 21enne (poi identificato e arrestato), ecco ripetersi la stessa scena in Valcamonica, nel centro di Boario, di fronte al centro commerciale di via Manifattura Olcese.

Stando alla prima ricostruzione intorno alle 18.30 al culmine di un diverbio tra più ragazzi africani un trentenne del Gambia è stato ferito al collo da un ventenne nordafricano, il quale dopo essersi allontanato è stato identificato e denunciato dai carabinieri.

Al centro del litigio, come la volta precedente, pare sia stata una ragazza di 18 anni, compagna dell'aggressore, da chiarire in quali circostanze. Per soccorrere la vittima è intervenuta l'eliambulanza, che l'ha poi condotta all'ospedale Civile in città. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.