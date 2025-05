Sos furti in casa. Guardia ben alta dopo le chiamate dai finti carabinieri

Attenzione alle telefonate dei "finti" Carabinieri. Ancora tentativi di truffe telefoniche in Valchiavenna, dove alcuni cittadini hanno segnalato di essere stati contattati da sedicenti militari dell’Arma che convocano in caserma al fine, probabilmente, di far lasciare libera l’abitazione per tentare così di entrare indisturbati e rubare. Chiunque riceva una chiamata di questo tipo chiami il numero 0343262600 per verificare la veridicità di eventuale convocazione.