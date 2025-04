Morti sul lavoro, omaggio anche ai caduti della GdF

"Uniti per un lavoro sicuro" è lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per celebrare quest’anno il primo Maggio e ugualmente uniti Cgil, Cisl, Uil e Anmil, l’associazione mutilati e invalidi del lavoro, di Sondrio invitano a ricordare la festa dei lavoratori, partecipando domattina alla tradizionale cerimonia provinciale a Colda, frazione di Montagna in Valtellina. L’incontro si concentrerà sui temi dell’importanza del lavoro, della dignità degli individui e della salute e sicurezza sul lavoro, aspetto quest’ultimo purtroppo sempre drammaticamente attuale. Sebbene - e per fortuna - nel 2025 per il momento in provincia di Sondrio non si siano verificati infortuni mortali, nel 2024 vi sono stati tre incidenti mortali riconosciuti, cui si aggiungono due lavoratori valtellinesi deceduti a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi fuori provincia. Oltre ad essi, lo scorso anno si sono registrati cinque decessi a causa di malattia professionale riconosciuta e un decesso per le conseguenze di un infortunio di 32 anni fa perché, purtroppo, alcuni infortuni lasciano conseguenze invalidanti che portano alla morte anche dopo decenni.

Non contemplati dalle statistiche Inail perché non assicurati, non si possono poi non ricordare i tre giovani militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza deceduti durante l’addestramento nell’adempimento del loro dovere in Valmasino. Nuovi nomi, dunque, domani andranno ad aggiungersi a quelli già presenti nelle pagine del "Libro della Memoria" che ogni anno, il 1° maggio durante la Santa Messa delle 9.30 presso la Chiesa del Convento dei Frati Cappuccini di Colda, viene esposto e, purtroppo, aggiornato. A seguire è prevista una tavola rotonda sul tema della Salute e Sicurezza con Rls/Rlst (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali) istituzioni, associazioni e testimonianze di infortunati sul lavoro, presso la sala del Convento. Contemporaneamente una delegazione di dirigenti, delegati e lavoratori parteciperanno alle manifestazioni di Roma, Montemurlo (Po) e Casteldaccia (Pa), dove interverranno i tre segretari generali Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola. Sara Baldini