Cinisello, scoppia la lite sul bus. Accoltella passeggero e scappa. Preso un ragazzino di 17 anni

È stato accoltellato per strada, dopo una lite scoppiata sull’autobus con un minorenne, che ora si trova in carcere. L’episodio è successo lunedì in serata, in via Matteotti, nel quartiere della Crocetta a Cinisello Balsamo.

La vittima è un uomo di 42 anni, mentre l’aggressore è un adolescente di 17 anni, che è stato subito rintracciato dai carabinieri.

Da una prima ricostruzione degli eventi, possibile grazie alla testimonianza del 42enne aggredito, i due avrebbero iniziato a discutere, per futili motivi, mentre si trovavano sul pullman e stavano viaggiando verso Cinisello Balsamo.

Una volta arrivati alla fermata della Crocetta, scesi per strada, hanno continuato il diverbio nella piazzola della fermata. Dalle parole accese, però, il 17enne è passato presto ai fatti. Un’escalation di violenza che è culminata nell’assalto all’uomo.

Il ragazzo, infatti, ha estratto dalla tasca del giubbotto un coltello e, sempre secondo la testimonianza della vittima, si è scagliato contro il 42enne. Un fendente all’addome, sulla pancia e poi la fuga. L’adolescente è riuscito a dileguarsi, prima che sul posto arrivassero i soccorritori del 118 e i militari dell’Arma. Il 42enne è stato trasportato subito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, dove ancora ieri era ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

A quel punto sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri, che hanno ritrovato il 17enne in una pizzeria vicina, dove si era rifugiato nella speranza di far perdere le sue tracce. Per lui sono scattate le manette.

L’accusa è quella di tentato omicidio. In accordo con il pubblico ministero di turno per i minorenni, il ragazzo è stato portato al centro di prima accoglienza dell’istituto minorile Beccaria.

I militari sono ancora alla ricerca dell’arma, che è stata usata per ferire il 42enne e che è stata occultata da qualche parte dal minore prima di nascondersi nella pizzeria.