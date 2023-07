Maltempo in Valtellina, forte pioggia e grandine: allagamenti, alberi caduti e piccole frane

Sondrio, 12 luglio 2023 – Valtellina colpita dal maltempo già nella serata di martedì 11 luglio. Poi, pioggia e grandine sono proseguite anche nella notte e hanno colpito diverse zone.

Più di trenta gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco: piante abbattute, case allagate e piccoli eventi franosi.

Particolarmente colpito il Morbegnese, dove c’è stata una bomba d’acqua ed è caduta anche la grandine. A Cosio Valtellino, in via Mellarolo, i pompieri sono stati allertati per lo spostamento di oltre 10 metri cubi di materiale. Nella mattinata alcuni alberi si sono sradicati, finendo sulla SP7, tra Morbegno e Sacco.