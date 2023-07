Maltempo in Lombardia: temporali, grandine e forte vento. Alberi caduti, strade allagate e tetti scoperchiati

Milano, 12 luglio 2023 – Era stato annunciato ed è arrivato: Lombardia colpita dal maltempo già all’alba di oggi, martedì 12 luglio. Tra le province più flagellate Como, Varese, Monza e Brescia. Ma l’allarme non è finito: temporali, grandine e forte vento sono previsti anche in serata e nella giornata di domani, giovedì 13 luglio.

Maltempo, alberi caduti in Lombardia (Foto vigili del fuoco)

Nel Bresciano, particolarmente colpita la Valcamonica. I comuni più colpiti da forte pioggia e vento sono stati quelli compresi fra Pisogne e Berzo Demo. Qui sono caduti diversi alberi con ripercussioni anche sulla circolazione stradale, in particolare sulla strada provinciale 84 fra Berzo e Cevo, fra Pisogne e la frazione di Pontasio e fra Pian Camuno e Monte Campione.

Alberi abbattuti nel Bresciano a causa del maltempo (Foto vigili del fuoco)

Vento e pioggia nel Comasco dalle 7 circa di stamattina. Le raffiche hanno raggiunto la velocità di 90 chilometri all’ora, danneggiando tetti e abbattendo alberi, finiti sulla strada e nei giardini pubblici e privati. Numerosi disagi al traffico, con strade allagate e vetture bloccate, alcune delle quali sotto i cavalcavia. Le zone più colpite sono il capoluogo di provincia, Alzate Brianza, Appiano Gentile, Lambrugo e Cantù. Sulla Brianza lariana si è abbattuta anche una violenta grandinata, con gli immancabili danni per le auto posteggiate all’aperto.

Maltempo a Como

Alberi sradicati, strade chiuse, allagamenti e anche feriti. E' il primo bilancio dei danni e delle conseguenze provocati dell'ondata di maltempo che nella mattinata di oggi si è abbattuto anche in provincia di Lecco. Le zone più colpite sono quelle dell'Oggionese, della Brianza e del Calolzioese. Oltre alla pioggia a tratti torrenziale, in alcune aree si è registrata una violenta grandinata e le raffiche di vento hanno soffiato ad oltre 70 chilometri orari. A Molteno una pianta è crollata all'altezza dello svincolo della Statale 36, a Rogeno la bufera ha divelto le sbarre del passaggio a livello della linea ferroviaria Lecco – Como e scoperchiato alcuni edifici. Sono franate piante pure a Pescate, Cassago Brianza a Santa Maria Hoè. Alcuni alberi hanno travolto le auto in sosta. Un motociclista di 48 anni invece è caduto a terra proprio per evitare un albero finito sulla carreggiata nord della Superstrada.

Un albero caduto su un'automobile nel Lecchese

Anche a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, diversi alberi sono caduti in strada colpendo anche alcune auto parcheggiate.

Problemi anche nel Varesotto, con temporali e vento a flagellare soprattutto l’area del Tradatese – al confine con la provincia di Como – e il Saronnese. I primi fenomeni si sono avuti nella notte. Poi, all’alba, si sono scaricate grandi quantità di pioggia, accompagnata da fulmini e grandine. Numerose le strade e i tunnel chiusi per allagamenti o per tronchi caduti sulla carreggiata che rendono impossibile la circolazione. A Tradate si segnala anche un tetto scoperchiato. I vigili del fuoco sono mobilitati a pieno regime: decine le operazioni, molte delle quali ancora in corso.

Il maltempo ha reso difficoltosa la circolazione ferroviaria: il nodo di Saronno, il più importante della linea Fnm in regione, è sotto pressione. Tutti i treni sono in ritardo, alcuni con tempi fino a 40 minuti e oltre. Rami caduti sui binari hanno danneggiato l’infrastruttura tra le stazioni di Gallarate e Besnate, impedendo la circolazione dei treni, che alle 8.30 è stata sospesa. Variazioni di percorso anche per i convogli della linea Malpensa – Milano Cadorna.

Fiumi d'acqua sulle strade, enormi chicchi di grandine e alberi caduti nel Tradate (Instagram)

Stando agli esperti di Meteo.it, al Nord, tra mercoledì 12 e venerdì 14 si conferma una lieve e temporanea attenuazione della calura, complice il passaggio della coda di una perturbazione atlantica (la n.1 di luglio), responsabile di una fase temporalesca localmente violenta. A seguire, nuova intensificazione del caldo sulle regioni settentrionali.

MERCOLEDI’ – Al Nord maggiore variabilità sin dal mattino, con il rischio di rovesci e temporali soprattutto su Alpi e Prealpi, occasionalmente anche sulle pianure settentrionali adiacenti. Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest.

GIOVEDI’ – Al Nord tempo instabile con alto rischio di rovesci o temporali, soprattutto al Nordest, nella prima parte della giornata anche tra Liguria e Lombardia. Temperature massime in calo al Nord, dove il clima sarà afoso, ma dove non si dovrebbero superare i 32-33 gradi.