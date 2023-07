Nubifragio nel Varesotto: tetti scoperchiati, alberi caduti e grandinate. Zone senza elettricità e treni cancellati

Il Varesotto si è svegliato all’alba con un forte nubifragio. L’ondata di maltempo, annunciata nelle ore precedenti, è arrivata provocando ingenti danni: si segnalano decine di alberi caduti sulle strade e sulla ferrovia, rami abbattuti e violente grandinate.

Colpita in particolare la zona di Tradate, con diverse piante abbattute dal vento e il tetto di un’abitazione scoperchiato, rami caduti anche a Jerago con Orago, Cavaria, e Lonate Ceppino. Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, che stanno intervenendo in diverse zone per far fronte alla richiesta di interventi.

Alcune zone, come il rione Bizzozzero a Varese, sono rimaste senza elettricità. Problemi anche alla circolazione ferroviaria con ritardi fino a 60 minuti sulla linea Laveno-Varese-Saronno-Milano, disagi anche sulla linea da Saronno per Milano Cadorna. La circolazione è sospesa tra Gallarate e Bersnate per i rami sui binari.

Code e rallentamenti anche sulla statale varesina. A Busto Arsizio due alberi sono caduti in via Palermo, bloccando la circolazione dei veicoli, problemi anche in via Fagnano per le piante cadute. Secondo le autorità, il maltempo continuerà nelle prossima ore.