Maltempo a Lecco, alberi caduti, allagamenti e strade chiuse: incidenti e feriti

Lecco, 12 luglio 2023 – Alberi sradicati, strade chiuse, allagamenti e anche feriti. È il primo bilancio dei danni e delle conseguenze provocati dell'ondata di maltempo che nella mattinata di oggi si è abbattuto anche in provincia di Lecco. Le zone più colpite sono quelle dell'Oggionese, della Brianza e del Calolzioese. I vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti di volontari sono all'opera per rispondere alle richieste di aiuto e fronteggiare l'emergenza.

In provincia di Lecco

Oltre alla pioggia a tratti torrenziale, in alcune aree si è registrata una violenta grandinata e le raffiche di vento hanno soffiato ad oltre 70 chilometri orari. A Molteno una pianta è crollata all'altezza dello svincolo della Statale 36, a Rogeno la bufera ha divelto le sbarre del passaggio a livello della linea ferroviaria Lecco – Como e scoperchiato alcuni edifici. Sono franate piante pure a Pescate, Cassago Brianza a Santa Maria Hoè. Alcuni alberi hanno travolto le auto in sosta. Un motociclista di 48 anni invece è caduto a terra proprio per evitare un albero finito sulla carreggiata nord della Superstrada.

In Lombardia

Il maltempo non ha colpito solo in provincia di Lecco. I vigili del fuoco sono infatti impegnati in mezza Lombardia a causa dei disastri provocati dalla perturbazione temporalesca che ha interessato la regione a partire dalla prima mattinata di oggi. Sul territorio lombardo sono oltre trecento le richieste di soccorso per allagamenti, tagli pianta, tetti scoperchiati e danni d'acqua e da vento. Le province più interessate sono quelle di Varese, Milano, Como, Monza, Sondrio, Lecco e Bergamo. In campo di sono oltre 200 soccorritori dei vigili del fuoco.