Blitz nei boschi dello spaccio: arrestato pusher con 25 chili di droga e 100mila euro in contanti

Busto Arsizio (Varese) – Blitz della Polizia di Stato di Busto Arsizio per contrastare lo spaccio nei boschi. Gli investigatori hanno arrestato un trafficante marocchino di 22 anni sequestrando 21 chili di cocaina e 4 di hashish, oltre a 100mila euro in contanti che il pusher aveva nascosto nel divano di casa.

L'operazione nasce dal monitoraggio delle aree boschive che in tutta la provincia di Varese sono teatro di spaccio organizzato. In quella fase dell'indagine gli investigatori hanno notato il 22enne avere diversi contatti con i piccoli spacciatori della zona. L'uomo è stato quindi pedinato sin nel Lodigiano dove aveva la sua base. I poliziotti lo hanno visto entrare in casa per poi uscirne con uno zainetto in spalla. A

quel punto, in collaborazione con la Squadra Mobile di Lodi, è scattato il blitz con contestuale sequestro di 25 chili di droga e 100mila euro in contanti e arresto del 22enne.