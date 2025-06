Furgone-ariete sfonda il portone dell’azienda di pellame: banditi in fuga con capi d’abbigliamento e accessori

San Giorgio Bigarello, 9 giugno 2025 – Commando all’assalto dello stabilimento delle Pelletterie Apm, in viale delle Libertà. I banditi sono entrati in azione nella notte fra domenica 8 e lunedì 9 giugno, verso l’1. Utilizzando un furgone come ariete, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, hanno sfondato il portone d’ingresso, garantendosi così una via d’accesso all’azienda. Una volta all’interno del magazzino hanno fatto incetta di capi d’abbigliamento e accessori. Il bottino è ancora da quantificare: di certo, fra furto e danni strutturali, il bilancio per i titolari dell’azienda appare essere piuttosto pesante.

I malviventi hanno avuto qualche minuto per riempire borsoni e altre sporte con il materiale rubato. Successivamente, al suono dell’allarme, sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castel d'Ario, quando i banditi si erano però già volatilizzati. I militari dell’Arma sono stati impegnati a lungo nei rilievi, raccogliendo reperti e isolando tracce, utili a ricostruire la dinamica del blitz e a evidenziare eventuali punti di contatto con altri attacchi analoghi in provincia o nelle zone limitrofe.

Fondamentali saranno anche le immagini registrate dalla videosorveglianza, che avrebbero ripreso l’incursione in tutti i suoi dettagli. Profili, indumenti indossati e movimenti sono già oggetto di analisi da parte dei militari dell’Arma, che hanno acquisito ogni fotogramma immortalato dall’impianto.

Nei mesi scorsi assalti simili sono andati in scena in provincia di Pavia. A fine maggio una Fiat Panda è stata utilizzata per sfondare l’ingresso del Conad a Casorate Primo, mentre ad aprile un furgone-ariete era stato scagliato contro un supermercato a Giussago. In quell’occasione i banditi abbandonarono la cassaforte scardinata all’interno della struttura commerciale.