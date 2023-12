Incidente a Valfurva: morto Mirko Olcelli, promessa dello sci alpinismo. Il cordoglio della Fisi

Valfurva (Sondrio) - Tragico incidente stradale a Valfurva: morto il 18enne Mirko Lupo Olcelli, promessa dello sci alpinismo.

Un dramma che ha colpito da vicino anche la Federazione italiana sport invernali (Fisi), dal momento che Mirko, tesserato per lo Sci Club Alta Valtellina, era un elemento di spicco della squadra nazionale Under 20 di sci alpinismo. "Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia degli sport invernali – scrive la Fisi in una nota – in seguito ad un incidente stradale accaduto nelle prime ore di lunedì 18 dicembre, ha perso la vita Mirko Lupo Olcelli, 18 anni, tesserato per lo Sci Club Alta Valtellina ed elemento di spicco della squadra nazionale under 20 di sci alpinismo. Nello scorso fine settimana Olcelli aveva partecipato a San Martino di Castrozza alla staffetta mista di Coppa Italia Giovani conclusa al quinto posto, e nelle prime settimane di gare aveva colto buoni piazzamenti nella Coppa del mondo di categoria".

In chiusura, il cordoglio dell’ente federale per la tragica somparsa di Mirko: “La Federazione italiana sport invernali, il presidente Flavio Roda e il Consiglio federale si stringono intorno alla famiglia Olcelli in queste ore di enorme dolore”.