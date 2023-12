Incidente a Valfurva: muore il 18enne Mirko Olcelli, ferita 16enne seduta al suo fianco

Valfurva (Sondrio), 18 dicembre 2023 - Un ragazzo di 18 anni morto, la ragazza di 16 anni seduta al suo fianco che ha riportato un trauma toracico ma non è grave e il conducente dell'altra vettura che subito lievi lesioni. È il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 18 dicembre, poco prima delle 9. Teatro dello scontro frontale un tratto della Statale 300 in territorio comunale di Valfurva, in Alta Valtellina. A perdere la vita Mirko Olcelli, un giovane residente nella zona che, secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano guidata dal capitano Riccardo Angeletti, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia impattando contro l'altra macchina. Inutile ogni tentativo di soccorso per il ragazzo da parte dei sanitari di Areu, sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto.