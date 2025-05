Maxi campo di protezione civile. Esercitazione con 350 volontari

Merate trasformata in un maxi campo di Protezione civile. Nel fine settimana, per tre giorni, da venerdì a sabato, Merate sarà la location di una imponente esercitazione di protezione civile, a cui parteciperanno oltre 350 volontari di tutto il circondario. Diversi gli scenari di intervento previsti, ma tenuto top secret poiché tutto dovrà svolgersi come se si trattasse di una emergenza improvvisa reale. Sarà anche l’occasione per testare nuovi strumenti e nuovi dispositivi di soccorso mai messi alla prova prima. Alle grandi manovre collaboreranno pure gli studenti dell’istituto Francesco Vganò e del liceo Maria Gaetana Agnesi che si presteranno come figuranti per interpretare le persone da soccorrere. Verrà inoltre richiesta la collaborazione dei cittadini. "Se si vedranno soccorritori e mezzi di soccorso non ci sarà nulla di cui preoccuparsi – avverte il sindaco Mattia Salvioni -. Occorre però attenersi alle indicazioni che verranno fornite". "Dobbiamo testate il nostro Piano di emergenza con un’esercitazione a 360°", spiega il vicecoordinatore operativo Luca Codara. D.D.S.