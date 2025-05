Il nuovo parking dell’Aprica è pronto a entrare in funzione

Tra pochi giorni entrerà in funzione il nuovo parcheggio di San Pietro e nelle prossime settimane incominceranno i lavori per la riqualificazione dell’area sportiva. Sabato sarà infatti aperto al pubblico il nuovo silos interrato realizzato nell’ambito della prima fase di valorizzazione dell’area dell’ex campo sportivo di San Pietro, in una zona centrale della località turistica valtellinese destinata a nuovi servizi pubblici e sportivi. Il progetto è posto nell’ambito del più ampio Patto territoriale cofinanziato dalla Regione, che mira a promuovere le iniziative di sviluppo di servizi e infrastrutture del comprensorio. "È d’obbligo un ringraziamento alla Lombardia e agli assessori regionali agli Enti locali Massimo Sertori e all’Innovazione Alessandro Fermi, entrambi della Lega, che sostenendo questo progetto hanno dato il loro contributo per la comunità di Aprica – commenta il primo cittadino di Aprica, Dario Corvi – Siamo riusciti a realizzare un’opera strategica attesa da decenni. Ora avanti con il centro sportivo".

La realizzazione del nuovo parcheggio ha previsto un investimento complessivo di circa 2,6 milioni, cofinanziato per un milione e mezzo dalla Regione. Il parcheggio ultimato doterà l’area di 111 nuovi posti auto, comprensivi di stalli riservati alle persone con disabilità, e 5 posti per motocicli. Le tariffe saranno di 1,50 euro per un’ora e 15 per 24 ore. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione e riorganizzazione funzionale dell’area che prevede la realizzazione, nella parte sopra il parcheggio, di una moderna zona polisportiva destinata ad attività all’aperto, con spazi dedicati allo sport per tutte le fasce d’età. Questo secondo lotto di interventi prenderà il via nelle prossime settimane e avrà un costo complessivo di 680mila euro, finanziato attraverso un mutuo a tasso zero concesso dall’istituto del credito sportivo.

F.D.E.