Aspiranti guide alpine uccise dalla valanga. Rinviato a giudizio l’istruttore che si salvò

L’accusa è omicidio colposo plurimo. Rinvio a giudizio per Matteo Giglio, l’istruttore di 52 anni unico sopravvissuto alla valanga che il 13 aprile 2023 in Val d’Aosta provocò la morte di tre aspiranti guide alpine, compreso il campione bormino azzurro di sciaalpinismo e maestro di sci Lorenzo Holzknecht, 38 anni. Il processo comincerà ad Aosta il 24 ottobre. All’imputato si contesta la mancata prudenza nella scelta della discesa da far effettuare ai tre allievi e l’assenza di zaini da valanga.