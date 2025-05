Estate in anticipo tra musica e danze dal vivo

L’estate inizia il 21 giugno ma Sondrio la anticipa addirittura al 6 con lo Students Party che darà il via a un fitto calendario di proposte pensate per chi resta o arriva in città. Anno dopo anno il cartellone si infittisce, arricchendo una formula che da quest’anno avrà anche, se non proprio una bevanda ufficiale, una serata dedicata a far conoscere un drink molto valtellinese: lo Spritzolo. "Grazie alla collaborazione con l’associazione mandamentale dell’Unione Commercio e a Coldiretti siamo in grado di allungare ulteriormente l’estate, valorizzando le nostre eccellenze", conferma il vicesindaco e assessore agli Eventi Francesca Canovi. Eccellenze “Valtellina 100%“ che si potranno assaggiare nei locali aderenti sino a fine agosto, mentre il programma di SondrioEstate prevede otto giovedì dal 19 giugno, di cui sette di musica dal vivo di tutti i generi: dal country allo swing, dall’irish celtic rock alle cover dei Nomadi agli stornelli romaneschi sino al gran finale con il folk rock de I Luf il 7 agosto. Novità di quest’anno, il 26 giugno, “Danza è Estate“, intera giornata dedicata agli stili insegnati in diverse scuole della provincia con ballerine che si esibiranno in vari punti della città e il clou, la sera, al Teatro Sociale dove moltissimi fan del talent Amici si accalcheranno per un selfie con la guest star, la cattivissima maestra-giudice Alessandra Celentano. A contorno le apprezzate serate dove a ballare è il pubblico e il cinema all’aperto.

S.B.