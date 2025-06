Furti a catena. Banda di ladri nelle imprese

Motori marini per un valore complessivo di parecchie centinaia di migliaia di euro "spariti", ma anche due furgoni e vari utensili di cantiere rubati, lucchetti e infissi manomessi. Chi una di queste sgradite visite l’ha subìta l’ha già ribattezzata la "banda dei referendum". L’autentica razzia messa a segno in diverse ditte della zona industriale-artigianale, alle porte della cittadina e a sinistra dell’Adda per chi arriva da Sondrio, è infatti avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 giugno, giorni di urne aperte. Parecchi sono stati i militari che hanno pernottato nelle sedi di seggio: il dubbio dei derubati è proprio che i malviventi abbiano fatto conto su un pattugliamento meno puntuale della zona per indisponibilità di un numero adeguato di rappresentanti delle forze dell’ordine, per agire in modo deciso, sapendo bene dove andare a parare. Sicuramente nel caso della Selva Marine di viale dell’Industria, azienda leader nel mercato nautico europeo, anche perché l’unica con un ciclo completo di produzione dei componenti per motori fuoribordo. Qui i ladri hanno aggirato gli allarmi, praticando un foro nella parete del magazzino dal quale hanno sottratto motori per centinaia di migliaia di euro. "In 60 anni mai era capitato qualcosa di simile – commentano dall’azienda – Sicuramente un furto su commissione, messo a segno da gente esperta. Speranze di ritrovare i motori? Francamente poche, anche perché potrebbero smontarli per venderli, procedere con l’abrasione delle matricole e immetterli in mercati, soprattutto dell’Est, dove si ‘perdono’".

Oltre alla Selva Marine i ladri – presumibilmente gli stessi, considerando anche che le altre ditte visitate sorgono tutte piuttosto vicine – nel weekend dei referendum sono stati alla So.Log, storica azienda di trasporti della famiglia Oberti, attiva nel mondo della logistica da oltre un secolo. Quisono riusciti a impossessarsi di un furgone e un altro è stato rubato in via della Tunda alla Cooperativa Sociale Intrecci. Visitate anche l’impresa di costruzioni Co.ber. che si trova in Strada di Fort, medesimo indirizzo della Lavori Edili Mazza. I ladri si sono introdotti anche in un’azienda di autotrasporti di Tresenda di Teglio. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri. Elementi importanti potranno giungere dalle immagini delle videocamere.