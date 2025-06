Furto di rame fallito. Identificati in otto

Scacco alla banda di ladri di rame. Sono otto senza fissa dimora e con precedenti gli autori del tentato furto aggravato del 15 aprile alle porte di Cremona. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Sezione Operativa di Cremona col supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Crema. Il gruppo tra i 22 e i 39 anni ha cercato di rubare circa 250 chili di cavi elettrici in rame dal deposito di una società nel settore delle reti e degli impianti elettrici situato in via Postumia. I malviventi nottetempo erano entrati nel deposito e avevano caricato una bobina su un furgone. L’arrivo dei carabinieri li aveva messi in fuga, tuttavia erano stati poi intercettati e fermati a Crema su un’auto con targa straniera. Erano sporchi di fango e bagnati. Le telecamere hanno confermato il loro coinvolgimento.