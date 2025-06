Furti di metalli nelle aziende. Caccia alla banda di ladri. Arrestato un giovane di 23 anni

Bersaglio dei furti della banda, che agiva in modo ben organizzato, erano aziende dalle quali rubare materiali metallici: in un caso, il bottino del colpo messo a segno dai ladri a Cavaria con Premezzo, è stato stimato del valore di 65mila euro. Episodi su cui sono state avviate indagini che hanno portato a identificare uno dei malviventi, che sarebbe coinvolto in tre casi, un tentato furto e due furti aggravati. Nei giorni scorsi il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Busto Arsizio, coadiuvato da militari della stazione di Trecate, ha infatti dato esecuzione all’ ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane Rom di 23 anni, domiciliato a Cerano (Novara), emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio, poiché ritenuto responsabile di concorso in furti aggravati commessi in aziende.

In particolare, le indagini della sezione operativa dei carabinieri di Busto Arsizio, coordinate dalla Procura, hanno consentito di individuare uno degli autori di un tentato furto aggravato ai danni di una ditta di Lonate Pozzolo e di due furti aggravati all’interno di una ditta di Cavaria con Premezzo, nel periodo compreso tra luglio e dicembre dell’anno scorso. I malviventi, in gruppi dai tre ai sei elementi, dopo aver danneggiato le recinzioni esterne e porte d’ingresso, nonché i sistemi di videosorveglianza, sono entrati nelle aziende per asportare materiale metallico vario. Nella ditta di Cavaria con Premezzo sono stati asportati rame, stagno, titanio, acciaio e altro materiale, del valore complessivo di circa 65mila euro.