Buglio in Monte, morto un altro cercatore di funghi. Weekend tragico nei boschi della Lombardia

Buglio in Monte (Sondrio), 8 ottobre 2023 - Sono ancora in corso le operazioni di recupero di un escursionista 67enne che è morto dopo essere precipitato in un’area impervia. Probabilmente l’uomo si era avventurato nei boschi che si trovano sopra il centro abitato alla ricerca di funghi, in quota è intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Morbegno e l’elicottero di Areu decollato da Como. Quando i soccorritori hanno raggiunto lo sfortunato escursionista per lui non c’era già più nulla da fare e sono iniziate le operazioni di recupero, tuttora in corso.

Un weekend che rischia di essere tragico nei boschi della Lombardia. Sempre oggi un 22enne ha perso la vita a Livo, sulle montagne dell'Alto Lago di Como, finendo in una scarpata alla guida di una moto da trial. Un bilancio pesantissimo per i boschi lombardi, se si aggiungono gli altri cercatori di funghi deceduti nei giorni scorsi, in provincia di Lecco e Val Vigezzo, per non contare i feriti.

