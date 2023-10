Casargo, fungaiolo di 77 anni si fa male in Val Marcia: soccorsi difficili perché il telefono non prende

Casargo (Lecco), 3 ottobre 2023 – Un cercatore di funghi di 77 anni è caduto e si è infortunato in mezzo ad un bosco in Valsassina. Si è infortunato una gamba e non è più riuscito a rialzarsi.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio nella zona della Val Marcia Baiton a Casargo. Per raggiungere e soccorrere il 77enne sono stati subito mobilitati i tecnici della squadra di Premana della stazione di Valsassina e Valvarrone del Soccoro alpino della XIX Delegazione Lariana.

E' stato un intervento molto complesso e difficile, per l'area molto impervia e perché in quel punto i cellulari come le ricetrasmittenti hanno poca ricezione.

Per i soccorritori è stato quindi estremamente difficile sia localizzare il fungiatt, sia comunicare tra loro e con i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como decollati dalla base di Villa Guardia. I tecnici volontari del Soccorso alpino hanno dovuto anche bonificare l'area per poter consentire ai soccorritori dell'eliambulanza di verricellarsi e di imbarcare a bordo il 77enne, trasferito poi in ospedale a Lecco. “Un intervento mobilita risorse, come elicotteri, ambulanze e mezzi speciali, e occupa per ore medici, infermieri e soccorritori – sottolineano dal Soccorso alpino lombardo -. Dal sito sicurinmontagna.it è possibile scaricare gratis un opuscolo in pdf con consigli e suggerimenti di esperti: leggeteli, spargete la voce con i vostri familiari e amici fungaioli e nello zaino mettete sempre anche la prudenza”.