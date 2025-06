Gli Europei di Nordic walking. Accolti 250 atleti da 17 Paesi

Gran successo a Tirano per l’European championship 2025 di nordic walking, un evento che ha portato in Valtellina oltre 250 atleti provenienti da 17 nazioni. Organizzata dall’associazione Nordic walking Valtellina con il patrocinio del Comune di Tirano e in collaborazione con l’Onwf (Original nordic walking federation), la manifestazione ha rappresentato uno dei momenti più attesi del calendario europeo e ha posto Tirano sotto i riflettori. Valido il supporto del Comune di Tirano e dell’U.s. Tiranese.

Sabato mattina si è entrati nel vivo con le gare sulle tre distanze competitive: 20 km, 10 km e 5 km e con la 5 km non competitiva, aperta anche ad amatori e camminatori liberi. I percorsi, immersi tra meleti e vigneti, hanno messo alla prova resistenza, tecnica e strategia degli atleti in gara. Per onore di cronaca nella 20 km hanno vinto lo spagnolo Pedro Romero Delgado e la polacca Elzbieta Wojciechowska, nella 10 km il francese Tom Wermuth e Anna Kukhar (Ucraina) e nella 5 km competitiva, Pedro Romero Delgado ha concesso il bis nel maschile, Malgorzata Franczak ha vinto nel femminile.

"Questa manifestazione non è solo sport. È promozione, contatto, scambio" dice il presidente del Nordic walking Valtellina Mario Chiapparini. F.D’E.