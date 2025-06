Cremona: bimbo di 10 anni sta male in piscina, soccorso con il defibrillatore. È gravissimo

Torre de Picenardi, 18 giugno 2025 – Una comunità con il fiato sospeso per la sorte di un bambino di 10 anni, vittima di un malore nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, nella piscina comunale di via dello Sport, a Torre de Picenardi. Il ragazzino era nell’impianto sportivo dalla mattinata, con il fratello, la sorella e gli altri ragazzi del Grest parrocchiale di Canneto sull'Oglio ed è stato colto da malore subito dopo pranzo, intorno alle 14. Non si sa se il bimbo, quando si è sentito male, fosse in acqua o meno.

Immediato l'intervento e l'allarme lanciato da bagnini e gestori. Al ragazzino, recuperato in acqua, è stato praticato il massaggio cardiaco ed è poi stato usato il defibrillatore a bordo vasca. I primi a soccorrerlo sono stati i gestori del centro, proprio utilizzando il dispositivo a disposizione nell’impianto. La prontezza è stata fondamentale, almeno per stabilizzare il ragazzino.

Successivamente sono arrivati ambulanza ed elicottero del 118, a bordo del quale, vista la gravità delle sue condizioni, il piccolo – che non sarebbe stato cosciente al momento della partenza del velivolo – è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui è stato ricoverato, in monitoraggio costante da parte dei medici della struttura. Sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e ascoltato i testimoni, a partire dagli educatori che avevano organizzato l’uscita in piscina ed erano presenti ad assistere i piccoli bagnanti.

Dell’accaduto è stato avvisato anche il sindaco di Torre de Picenardi, Marcello Volpi, che ha espresso parole di sostegno nei confronti della famiglia del bimbo.